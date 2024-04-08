7 квітня співробітник УДО здійснив вбивство підлітка у Києві. Хлопець захоплювався футболом і був готовий віддать борг Батьківщині.

Про це йдеться на сайті «Обозреватель», передає НСН.

Вбивство сталося у київському фунікулері. Того дня, між майстром-сержантом Управління державної охорони та неповнолітнім Максимом Матерухіним виник словесний конфлікт на тему служби в армії.

Коли всі вийшли з вагона, п’яний чоловік накинувся на підлітка. Штовхнув його на сходи вниз. Потім сам втратив рівновагу і впав на хлопця.

Внаслідок чого Максим Матерухін головою розбив вікно. Уламки скла порізали йому шию та сонну артерію. Перебуваючи у стані афекту він зміг встати, пройти декілька метрів, а потім впав і помер до приїзду медиків швидкої допомоги.

За словами очевидців події, після того, як хлопець впав йому намагався допомогти п’яний нападник. Ним виявився Артем Косов 1994 року народження. Він був затриманий поліцією на станції фунікулера. Йому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві. Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

Відомо, що Максим Матерухін займався у футболом у клубі «Чайка» у Петропавлівській Борщагівці під Києвом та у клубі «Зміна Оболонь». У своєму Instagram клуб «Зміна Оболонь» написав, що п’яний чоловік вимагав у хлопця відповісти на запитання: «Чи готовий ти віддати борг Батьківщині?». Він відповів, що готовий. Але відповіді, співробітнику УДО виявилося мало.

Що відомо про вбивство підлітка у Києві

16-річний Максим навчався у десятому класі школи №36 Києва. Цей навчаний заклад закінчила і його мама Ірина. Максим мав молодшого брата Данила. Між братами була були близькі стосунки.

Як розповіла знайома родини 16-річного Максима, у хлопця була дружна сім’я. Батьки дуже багато приділяли уваги дітям.

На Максима Матерухіна вже нападали у 2021 році. Тоді його мама написала пост в одній із груп «Фейсбука», що коли старший син гуляв неподалік від будинку, його вдарив п’яний 50-річний чоловік. Він зламав хлопчику ніс. Родині довелося звертатися до травмпункту.

Ще новини України: Два роки утримували дівчину: у Києві зловмисники вимагали віддати вигаданий борг