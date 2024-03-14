У Києві двоє зловмисників два роки утримували дівчину. Також вони змушували дівчину до надання сексуальних послуг. Про це розповіли у прес-службі поліції Києва, передає НСН.

Два роки утримували дівчину: у Києві зловмисники вимагали віддати вигаданий борг

У Києві правоохоронці зупинили злочинну діяльність 20-річних співмешканців, які примушували знайому надавати сексуальні послуги.

Фігуранти близько двох років тому запросили у гості свою 20-річну знайому з Полтавської області. Коли вона приїхала, відібрали у неї документи та із застосуванням фізичного насильства змусили надавати сексуальні послуги за гроші.

“Для пошуку “клієнтів” фігурантка давала оголошення в Інтернеті, а чоловік винаймав квартири, в яких створювалися місця розпусти, та керував фінансами”, — зазначили в поліції.

Правоохоронці також повідомили, що фігуранти вимагали у потерпілої віддати вигаданий борг. Вони відбирали у неї всі гроші, систематично принижували, катували та усіляко контролювали її. Отримані злочинним шляхом кошти вони витрачали на різноманітне майно.

Дії правоохоронців

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці знайшли документи та банківські картки потерпілої.

Крім того, вони вилучили “чорнові” записи із номерами клієнтів та “розцінками”, ґаджети з листуванням із “клієнтами”, гроші у різній валюті та два автомобілі.

Під час слідства було знайдено записи телефонних розмов зловмисників із потерпілою, у яких вони її залякують, принижують та погрожують розправою.

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