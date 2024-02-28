Держборг України скоротився на понад 30 мільярдів: як це сталося

У січні сума державного та гарантованого державою боргу зменшилася на 31,44 мільярда у гривневому еквіваленті та на 0,42 мільярда у доларовому еквіваленті.

Про це повідомило Міністерство фінансів, передає НСН.

Держборг України скоротився на понад 30 мільярдів

На 31 січня державний борг України складав 5,48 трлн грн, або 144,9 млрд дол. Гарантований державою борг становив 333,58 млрд грн, або 8,81 млрд дол: з цієї суми гарантований державою зовнішній борг дорівнював 265,82 млрд грн або 7,02 млрд дол.

Головною причиною зменшення державного боргу експерти називають недоотримання Україною зовнішнього фінансування. Друга причина – незначне послаблення курсу євро до долара та гривні на звітну дату.

Останнє посприяло переоцінці та зменшенню доларового та гривневого еквівалента заборгованості в євро насамперед за пільговими кредитами від ЄС.

Зауважимо, що станом на кінець січня 69,6% у структурі державного боргу складає зовнішній борг. 72,5% становить борг у валюті.

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