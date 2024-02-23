Українцям, які мають борги за комунальні послуги, загрожує серйозне покарання. Про це пише finance.ua з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Передає НСН.

Борги за комунальні послуги: яке максимальне покарання загрожує українцям

З січня в Україні скасували обмеження на відключення електроенергії, природного газу та водопостачання для боржників. Це призвело до широкомасштабного припинення надання послуг клієнтам у період активних бойових дій.

Проте проігноровані рахунки у платіжках можуть принести значно більше проблем, ніж просто вимкнення світла чи газу. Постачальникам потрібна сплата боргу, тому мають право подавати до суду, вердикт якого може суттєво ускладнити життя українцям.

При цьому стягнути заборгованість можуть шляхом спрощеного судового провадження, коли споживача навіть не повідомлять та не запросять на засідання, а про рішення про стягнення грошей дізнається останньою чергою.

Після отримання рішення суду постачальники можуть звертатися до виконавчої служби, яка має право:

накладати арешт на майно боржників;

просити банки накладати арешт на банківські рахунки;

списувати гроші для погашення заборгованості.

До всього — відповідні обмеження можуть накладати навіть на пенсіонерів, проте там є певні обмеження залежно від достатку громадянина.

Відомості про борги за комунальні послуги також передають до Бюро кредитних історій. Після цього буде важче, наприклад, отримати кредит.

У разі, якщо борг більший за 142 тис. гривень, то виконавець за рішенням суду має право забрати квартиру, будинок чи земельну ділянку.

Скільки українці заборгували за комуналку

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури зазначають, що за останні два роки сума боргу населення за спожиті послуги ЖКГ, а це послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, зросла на 9,2 млрд грн (27%).

“Особливе занепокоєння викликає ситуація з приростом заборгованості за комунальні послуги у період воєнного стану в регіонах, де не ведуться бойові дії”, — наголосили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зокрема, такий приріст боргу за комунальні послуги з початку воєнного стану в країні у деяких регіонах:

Волинська область — 82,8 млн гривень (31%);

Тернопільська область — 74,5 млн гривень (32,6%);

Івано-Франківська область — 55,8 млн гривень (16,2%),

Закарпатська область — 36,8 млн гривень (23,5%).

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