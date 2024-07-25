Українського коміка Сергія Чиркова вивели зі сцени після виступ про Зеленського на Atlas United 2024. Він зачитав промову президента з дебатів на виборах 2019 року.

Йдеться на сайті «Люкс. ФМ», передають Новини України – НСН.

Зі сцени у Києві комік зачитав промову Зеленського з президентських дебатів на виборах 2019 року, в якій той журив Петра Порошенка через відсутність рівності усіх перед законом, через відсутність покарань для корупціонерів і відмову зняти недоторканість з депутатів.

Тоді у своїй промові Володимир Олександрович багато чого наобіцяв українцям. Під час виступу на фестивалі Сергій Чирков нагадав присутнім. Він процитував слова про «кінець епохи бідності», «кінець кумівства», «швидке завершення війни» тощо.

Як розповіли глядачі, Чирков просто зачитував цитати й не давав оціночних суджень та навіть не жартував з цього приводу. В цей момент до нього підійшов охоронець, вихопив мікрофон і силою забрав зі сцени.

Українського коміка Сергія Чиркова вивели зі сцени після виступ про Зеленського

Люди сприйняли це, як придушення свободи слова і політичне переслідування за жарти над Зеленським.

Згодом на офіційній сторінці фестивалю в Інстаграм з’явилося вибачення.

«На Main Stage ви могли стати свідками прикрого непорозуміння між Сергієм Чирковим та одним зі співробітників нашої команди, який перевищив службові повноваження та поводився неприпустимо через хибну інтерпретацію того, що відбувалося на сцені. Зі свого боку від імені організаторів публічно просимо вибачення у Сергія та його менеджерки Дарʼї за непрофесійну та неетичну поведінку й порушення фізичних кордонів. Для нас дуже важливо робити роботу над помилками та тримати планку високих стандартів в усіх напрямах роботи наших співробітників»

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Atlas Festival (@atlasweekend)

Комік ніяк не коментував цей інцидент. Лиш згодом у соцмережі написав, що живий.

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