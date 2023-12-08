На Житомирщині пожежа забрала життя трьох дітей (фото)

На Житомирщині пожежа забрала життя трьох дітей дошкільного віку, їхню мати шпиталізували.

Про це повідомляє ДСНС, передає НСН.

Сьогодні вдень у с. Вербівка Коростенського району сталося загорання у житловому будинку. Коли пожежники прибули на місце події, дім уже був охоплений полум’ям, йдеться у повідомленні ДСНС 8 грудня.

Гасити пожежу надзвичайникам допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони з двох сіл, проте аби повністю її ліквідувати знадобилося майже 1,5 год.

На жаль, врятувати життя трьох дітей віком від 2 до 5 років не вдалося. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки.

Попередня причина трагедії – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

На початку жовтня в ДСНС заявляли, що з початку року кількість пожеж у житловому секторі вже сягнула 17 512 випадків. Загалом на пожежах загинуло 979 людей, ще 1182 — постраждали.

Ще новини України: ВІДЕО МОМЕНТУ: На Львівщині чоловік стрибнув з 7 поверху, рятуючись від пожежі