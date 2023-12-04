На Закарпатті троє людей загинули у вогні – серед них дві дитини. Про трагедію повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Подія сталася сьогодні в приватному житловому будинку смт Солотвино Тячівського району.

Під час пожежі загинуло 3 особи, з них 2 дітей (2016 та 2017 рр.н.). Загорання ліквідовано. Попередня причина – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Бережіть себе та близьких! Слідкуйте за справністю пічного та газового опалення, – звертаються до українців рятувальники

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