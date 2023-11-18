Херсонщина і Запоріжжя у вогні: рятувальники показали наслідки ворожих атак

Херсонщина і Запоріжжя у вогні щодня. Тут не припиняються ворожі обстріли. Окупанти нещадно гатять по об’єктах цивільної інфраструктури, через це гинуть, отримують поранення і залишаються без даху над головою люди.

У ДСНС 18 листопада показала наслідки ворожих атак за попередню добу, передає НСН.

Запоріжжя у вогні

Внаслідок ворожої атаки 17 листопада, що завдала російська армія, застосовуючи БПЛА, сталося загоряння двох будівель, одна з яких розташована на території обʼєкту інфраструктури. Надзвичайники оперативно ліквідували займання на загальній площі 250 кв.м.

Також впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів в селі Новоданилівка Пологівського району сталася пожежа в приватному домоволодінні. Рятувальники ліквідували загоряння літньої кухні та надвірної споруди на площі 100 кв.м.

В обох випадках жертви та постраждалі, на щастя, відсутні.

Херсонщина під обстрілами щодня

Минулої доби ворог здійснив по деокупованій частині області 101 обстріл з різного виду зброї.

В Херсоні від прильоту ворожого снаряду спалахнув житловий будинок, а в Бериславському районі пожежі виникли в адмінбудівлі та в літній кухні.

До ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно 19 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Начальник Херсонської ОВА додає, що за минулу добу противник випустив по області 577 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, СПГ, АГС, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 26 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будинок культури у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення.

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