На Херсонщині 16 поранених і один загиблий через ворожі обстріли за минулу добу (фото)

На Херсонщині 16 поранених і один загиблий через ворожі обстріли за минулу добу. Сумну статистику оприлюднили у Херсонській ОВА, передає НСН.

За минулу добу противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Зафіксовано 38 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі у Бериславському та Херсонському районах; підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні. Також росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці. Під обстріл потрапила маршрутка у Херсоні.

Через російську агресію на Херсонщині за добу 1 людина загинула, ще 16 – дістали поранення.

На фото нижче – Білозерка після ударів російської армії. Ворожими снарядами побито автівку меддопомоги, ветеринарну клініку та домівки місцевих жителів.

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