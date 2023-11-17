ЗСУ вдалося вибити росіян з позицій на лівому березі Херсонщини: ситуація на фронті 17 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот тридцять другу добу. Про ситуацію на фронті 17 листопада, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

Уночі 17 листопада 2023 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ (рф).

До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо без втрат.

Загальна ситуація на фронті 17 листопада

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень.

Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Диліївка, Мар’їнка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак. Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Детальніше про лівий берег Херсонщини

Підрозділам Збройних Сил України вдалося вибити росіян з зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитися там.

Проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Наші воїни виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства, склади та скупчення особового складу російських окупантів. Проводиться розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження. Одна з головних цілей цієї бойової роботи – відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне українське населення, зокрема і Херсону від постійних російських обстрілів.

У російських окупантів почалися проблеми, в результаті великих втрат вони вимушені перекидати підрозділи з інших напрямків. Також значні втрати окупаційних сил зумовлені тим, що вони намагаються вибити наших воїнів із займаних позицій на лівому березі Дніпра. Зокрема, майже щодня ворог здійснює від 4 до 10 таких спроб.

Що відбувається на окупованих територіях

На території тимчасово окупованого селища Брилівка, що у Херсонській області російські окупанти захопили двох поверховий житловий будинок і розгорнули у ньому свій шпиталь для лікування поранених загарбників.

У тимчасово окупованого Токмаку, що у Запорізькій області, окупанти використовують місцеве населення як живий щит. Представники окупаційної так званої “військової поліції” здійснюють обхід багатоквартирних житлових будинків з метою пошуку вільних квартир для розселення загарбників.

У тимчасово окупованого Генічеському районі, Херсонської області, російська окупаційна адміністрація посилює тиск на місцеве українське населення. Людей змушують переоформлювати свої автомобілі з української реєстрації на російську. Зокрема на блокпостах здійснюється тиск на водіїв авто з українськими номерами та правами українського зразка. Українським громадянам російські окупанти погрожують конфіскацією автомобілів.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1140 окупантів, 27 танків, 11 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 316760 (+1140) осіб,

танків ‒ 5415 (+27) од,

бойових броньованих машин ‒ 10132 (+11) од,

артилерійських систем – 7712 (+29) од,

РСЗВ – 895 (+3) од,

засоби ППО ‒ 585 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20),

крилаті ракети ‒ 1563 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10077 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 1086 (+2)

Дані уточнюються.

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