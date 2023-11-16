Знову рекордні втрати у ворога: що відбувається на фронті 16 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот тридцять першу добу. Про ситуацію на фронті 16 листопада, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Повітряна атака сьогодні

У ніч на 16 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників.

Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих.

Ситуація на фронті 16 листопада

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області.

Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 22 атаки ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області, де Силами оборони відбито 6 атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії біля Новодарівки Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1330 окупантів, 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 8 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 40 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 315620 (+1330) осіб,

танків ‒ 5388 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17) од,

артилерійських систем – 7683 (+36) од,

РСЗВ – 892 (+8) од,

засоби ППО ‒ 585 (+3) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14),

крилаті ракети ‒ 1563 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1084 (+1)

Дані уточнюються.

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