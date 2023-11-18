На Дніпропетровщині чадний газ убив трьох людей 17 листопада. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає НСН.

Ввечері, 17 листопада до рятувальників надійшло повідомлення від правоохоронців, що у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 осіб: чоловіка, 1986 року народження, та двох жінок, 1981 та 1953 років народження.

Подія сталася у селищі міського типу Аули Криничанської селищної територіальної громади Кам’янського району.

Попередня причина смерті людей – отруєння чадним газом орієнтовно внаслідок несправності твердопаливного котла.

Ознак горіння у будинку не було.

ДСНС звертається до громадян

Пам’ятайте: чадний газ не має запаху, безбарвний і його неможливо відчути.

Слідкуйте, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин. Наскрізні тріщини небезпечні тим, що через них чадний газ потрапляє до приміщення. Не допускайте перегріву печі.

Будьте обачними та обов’язково перевіряйте стан пічного опалення.

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