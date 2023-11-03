В Ужгороді чадним газом отруїлася ціла родина з трьома дітьми. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Опівночі до надзвичайників Закарпаття надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному з приватних будинків міста п’ятеро людей отруїлись, ймовірно, чадним газом.

Серед постраждалих: троє дітей, віком 11, 9 років і 6-місячне немовля. Наразі вони знаходяться у реанімації дитячої лікарні. Також госпіталізовано матір, 1991 р. н.. Батько, 1989 р. н., від госпіталізації відмовився.

Закликаємо в період опалювального сезону бути уважними та обережними у побуті. Дотримання простих правил може врятувати життя, – йдеться у повідомленні рятувальників

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