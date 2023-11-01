Відпочивали за кордоном під виглядом відряджень: до депутатів в Ужгороді прийшла СБУ

До депутатів в Ужгороді прийшла СБУ і провела обшуки в міськраді щодо відпочинку обранців за кордоном під виглядом «відряджень», передає НСН.

Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів.

За даними слідства, для виїзду за межі України чиновники міськради вносили недостовірні відомості до офіційних документів про службові відрядження.

Так, для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій.

Для маскування злочинної діяльності фігуранти не реєстрували таку «кореспонденцію», а підписані листи на закордонні «відрядження» не вносили до системи електронного документообігу міськради.

За наявними даними, під час таких «відряджень» посадовці насправді виїжджали на зарубіжний відпочинок під час війни.

Для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статті передбачає покарання до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводять співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

До депутатів в Ужгороді прийшла СБУ: фото, відео

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