До нардепа Дубінського знову прийшли з обшуками – що відомо

Зранку 1 листопада до народного депутата Олександра Дубінського прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

Про це пишуть українські ЗМІ, передає НСН.

Слідчі перевіряють можливу причетність депутата до організації незаконного переправлення людей через держкордон України у змові з іншими, повідомляє hromadske.

«Українська правда» пише, що йдеться про організацію незаконного виїзду родичів співмешканки Дубінського.

Сам депутат фактично підтвердив обшуки, заявивши у своєму Telegram-каналі про «ручних» співробітників ДБР та звинувативши президента Володимира Зеленського в політичному переслідуванні.

Попередні обшуки у Дубінського та суд

На початку серпня правоохоронці вже приходили з обшуками до Дубінського. За тиждень до цього один із засновників партії «Демократична Сокира» Антон Швець заявив, що Дубінський відпочиває в Барселоні у своєї дівчини. Сам Дубінський заявив, що наприкінці червня отримав право на виїзд з України для супроводу батька до закордонної онкологічної клініки.

В СБУ зазначили, що, хоч депутат і виїхав за кордон для супроводу родича на лікування, сам батько депутата виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно без фактичного супроводу парламентаря.

Крім того, правоохоронці розслідували, як у період перебування за кордоном депутат зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема, до державних органів. На думку слідства, це може свідчити про їх підроблення.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу. Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

10 серпня Печерський райсуд міста Києва зобов’язав Дубінського носити електронний браслет. Але сам депутат через тиждень після рішення заявив, що досі ходить без браслета, оскільки «СБУ не може знайти його».

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