СБУ затримала депутата-кума Медведчука, який займався рекетом на Закарпатті (відео)

На Закарпатті СБУ затримала депутата-кума Медведчука, який займався рекетом.

Служба безпеки України заявила про знешкодження злочинного угруповання, яке тероризувало мешканців західного прикордоння України. У результаті спецоперації на Закарпатті затримали лідера групи — чинного обласного депутата, який є кумом Віктора Медведчука.

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає НСН.

За даними слідства, Медведчук свого часу призначив фігуранта керівником обласного осередку партії ОПЗЖ (нині цю посаду обіймає Іван Чубирко). Затриманий є давнім соратником і кумом підозрюваного в держзраді Медведчука.

Слідчі кажуть, що в березні 2022 року затриманий навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого позбавили депутатського мандата.

Правоохоронці встановили, що затриманий депутат облради організував угруповання, яке намагалося тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивало» з них гроші.

Для цього зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані «комерційні» спори, а потім вимагали гроші за їх розв’язання. У разі відмови платити «данину» — погрожували насильством та «конфіскацією» приватного майна.

Задокументовано, що депутат разом зі своєю «правою рукою» – ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 135 тис. доларів США.

Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого «боргу».

Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника «на гарячому» під час передачі їм першої частини грошей у розмірі 20 тис. доларів від постраждалого підприємця.

При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності.

Наразі зловмисники затримані, їм готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності кримінального угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ затримала депутата-кума Медведчука. Відео

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