СБУ виманила з Придністров’я агента фсб, який хотів завербувати співробітницю Служби безпеки

Контррозвідка СБУ виманила з Придністров’я агента фсб “Скіфа”, його затримали в Одеській області.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента фсб. Він отримав вороже завдання – створити власну агентурну мережу на півдні України.

Подробиці операції

Затриманий мав завдання – створити агентурну мережу на півдні України. Для цього він намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому ж числі й місцевих правоохоронців.

Для того, щоб вивести злочинця на територію України, контррозвідники СБУ ввели в поле його зору співробітницю СБУ й створили умови щодо її “згоди” на співпрацю з терористами.

“За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати “кандидатку”. Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його “на гарячому”, пише пресслужба СБУ.

Що відомо про агента

Згідно з даними слідства, поплічником ворога виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, бе брав участь у війні на боці бойовиків так званої “ПМР”.

Пізніше він став снайпером в складі підконтрольного російським терористам підрозділу “внутрішніх військ Придністров’я”. Через деякий час фігурант отримав “підвищення” та був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення “Едельвейс” МВС росії.

Перебуваючи в лавах російського спецназу – брав участь в бойових діях на території Дагестану й Чечні.

У 2014 році прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь країни-терориста росії. Після цього його було оголошено у розшук правоохоронцями. Аби уникнути правосуддя агент втік до фейкового “ПМР”, де у 2019 році був завербований Сергієм Затикою та Денисом Марусіком – представниками місцевого “МДБ”.

“Тоді він отримав оперативний псевдонім “Скіф”, пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань. Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України”, пише пресслужба.

Зокрема агент планував здобути інформацію про особливості роботи та переліку основних завдань, які виконують українські воїни в регіоні.

Що загрожує агенту

Відповідно до ч. 2 ст. 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, злочинцю загрожує довічне ув’язнення. Наразі він перебуває під вартою.

Також тривають заходи щодо притягнення до відповідальності “кураторів” агента.

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