Агент ФСБ хотів вступити до школи «Армії дронів», щоб шпигувати за українськими військовими – СБУ (фото)

Агент ФСБ намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл «Армії дронів». Його затримала Служба безпеки України.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ провели багатоетапну спецоперацію, у результаті якої в Києві затримали ще одного агента ФСБ. Шпигун збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних Сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.

Зазначається, що відповідне завдання ворожий агент отримав від свого російського «куратора» наприкінці літа цього року. Для його виконання шпигун намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл «Армії дронів».

Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками. Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів.

«За наявними даними, окупанти готувались використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об’єкти ЗСУ та Служби безпеки», йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисник обходив вулиці Києва і як пересічний мешканець фіксував локації українських захисників на території міста.

У разі успішного виконання ворожих завдань, російські загарбники «гарантували» своєму агенту грошову винагороду на його банківську картку.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його «на гарячому» під час фотографування ним однієї з військових частин у столиці.

«За даними слідства, ворожим поплічником виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи на одному з російських Телеграм-каналів.Подальшу комунікацію здійснювали через анонімний чат у месенджері», зазначили у пресцентрі.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено комп’ютерну техніку та банківські картки, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Агенту обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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