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ВійнаХерсон

Російські війська обстріляли Херсон, постраждало двоє дітей та їх матір (фото)

Журналіст
Російські війська обстріляли Херсон, постраждало двоє дітей та їх матір (фото)1
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Російські військові вкотре обстріляли Херсон. Окупанти били з артилерії по житловим кварталам міста, внаслідок чого постраждала мама з двома доньками.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, російські окупанти вкотре обстріляли з артилерії житлові квартали Херсона 1 жовтня близько 23:40. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок.

Під час обстрілу 13-річна дівчинка зазнала поранення середньої важкості, а в її 12-річної сестри медики діагностували гостру реакцію на стрес. Мама дівчат отримала осколкові поранення. Постраждалі під час обстрілу перебували у своїй оселі.

Протягом цілої ночі та вранці 2 жовтня російські загарбники гатили по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, господарські споруди, церква та інші цивільні об’єкти.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото

Російські війська обстріляли Херсон, постраждало двоє дітей та їх матір (фото)

Російські війська обстріляли Херсон, постраждало двоє дітей та їх матір (фото)2

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