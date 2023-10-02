Російські війська обстріляли Херсон, постраждало двоє дітей та їх матір (фото)

Російські військові вкотре обстріляли Херсон. Окупанти били з артилерії по житловим кварталам міста, внаслідок чого постраждала мама з двома доньками.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, російські окупанти вкотре обстріляли з артилерії житлові квартали Херсона 1 жовтня близько 23:40. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок.

Під час обстрілу 13-річна дівчинка зазнала поранення середньої важкості, а в її 12-річної сестри медики діагностували гостру реакцію на стрес. Мама дівчат отримала осколкові поранення. Постраждалі під час обстрілу перебували у своїй оселі.

Протягом цілої ночі та вранці 2 жовтня російські загарбники гатили по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, господарські споруди, церква та інші цивільні об’єкти.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото

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