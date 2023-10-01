Окупанти скинули авіабомби на Берислав і обстріляли село на Херсонщині, є загиблий

Сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на Берислав і обстріляли Бериславський район Херсонської області з артилерії.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську ОВА і Херсонську обласну прокуратуру.
Під ворожим вогнем була Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку.
“1 жовтня 2023 року близько 16:10 російські військові здійснили артилерійський обстріл одного із сіл у Бериславському районі. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Дані щодо потерпілих уточнюються. На місці події працюють правоохоронці для документування чергового воєнного злочину РФ”, йдеться в повідомленні прокуратури.
Близько 16:50 окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава, повідомили в ОВА.
Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.
Також окупанти атакували Веселе. До лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку.
На фото — Берислав після ворожих ударів.
Раніше ми писали, що вночі окупанти скинули на Херсонську область 10 авіабомб.
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