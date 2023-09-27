Окупанти обстріляли Донецьку область 27 вересня авіабомбами – є загиблий, багато поранених

Російські війська обстріляли Донецьку область 27 вересня, з танків і за допомогою авіабомб. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, є поранені

Про це повідомляє НСН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Які міста і села потрапили під обстріл РФ

Зазначається, що збройні підрозділи держави-агресора завдали вогневих ударів по населених пунктах півночі області.

Зокрема, обстріли пролунали в Костянтинівці, Торецьку та Калинівці Часовоярської ОТГ.

За попередніми даними, проти цивільного населення окупанти застосували керовану та фугасну авіабомби й танки.

Інформація про постраждалих

Від влучання засобів ураження загинув один із місцевих жителів. Ще четверо цивільних – жінки 61, 76, 81 років і 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілу на вулиці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Окупанти обстріляли Донецьку область 27 вересня авіабомбами

Усіх постраждалих доправлено до медичних закладів.

“Ворожа атака зруйнувала і понівечила понад два десятки приватних будинків і господарських будівель – у будівлях вибито вікна, двері, зруйновано дахи. Також пошкоджено газопровід та електромережі”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали п’ятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому на Донеччині – тоді поранення отримали 13 осіб.

Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім’я з дітьми.

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