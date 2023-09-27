5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаДонецьк

Окупанти обстріляли Донецьку область 27 вересня авіабомбами – є загиблий, багато поранених

Журналіст
Окупанти обстріляли Донецьку область 27 вересня авіабомбами є загиблий, багато поранених
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Російські війська обстріляли Донецьку область 27 вересня, з танків і за допомогою авіабомб. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, є поранені

Про це повідомляє НСН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Які міста і села потрапили під обстріл РФ

Зазначається, що збройні підрозділи держави-агресора завдали вогневих ударів по населених пунктах півночі області.

Зокрема, обстріли пролунали в Костянтинівці, Торецьку та Калинівці Часовоярської ОТГ.

За попередніми даними, проти цивільного населення окупанти застосували керовану та фугасну авіабомби й танки.

Інформація про постраждалих

Від влучання засобів ураження загинув один із місцевих жителів. Ще четверо цивільних – жінки 61, 76, 81 років і 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілу на вулиці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Окупанти обстріляли Донецьку область 27 вересня авіабомбами

Окупанти обстріляли Донецьку область 27 вересня авіабомбами є загиблий, багато поранених

1 384334040 707415218091827 7119209196290766049 n

1 384362413 707415214758494 7690011311991091567 n

1 384487166 707415301425152 2917989380048698451 n

Усіх постраждалих доправлено до медичних закладів.

“Ворожа атака зруйнувала і понівечила понад два десятки приватних будинків і господарських будівель – у будівлях вибито вікна, двері, зруйновано дахи. Також пошкоджено газопровід та електромережі”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали п’ятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому на Донеччині – тоді поранення отримали 13 осіб.

Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім’я з дітьми.

Ще новини України: Окупанти зранку 22 вересня обстріляли Херсон – є загиблий та поранені

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×