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ВійнаХерсон

Окупанти безперестанку криють вогнем Херсонщину – сьогодні 12 поранених, вчора 6 загиблих

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Окупанти безперестанку криють вогнем Херсонщину – сьогодні 12 поранених, вчора 6 загиблих
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Окупанти безперестанку криють вогнем Херсонщину. Станом на 17:00 26 вересня було відомо про 12 поранених. З них шестеро у самому Херсоні і ще стільки ж в області – серед них поліцейський. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 26 вересня збройні сили рф безперестанку обстрілюють Херсонщину з різного виду озброєння.

Станом на 17:00 через ворожі атаки у місті Херсоні поранення отримало шість людей, двох з них госпіталізовано. В населених пунктах області постраждало ще п’ятеро місцевих жителів та працівник поліції.

Пошкоджено приватні та багатоповерхові житлові будинки, будівлі державних установ та автотранспорт.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

У Херсонській ОВА повідомляють, що за минулу добу противник здійснив 93 обстріли Херсонщини, випустивши 491 снаряд з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, АГС, ВКК, авіації та БПЛА, одних з них – ракетний.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів та ЖЕКу у Бериславському районі; адмінбудівлю у Херсонському районі; територію та будівлі навчальних закладів, гуртожитку, аптеки, підприємства харчової промисловості та ринку в Херсоні.

Через російську агресію вчора 6 людей загинули, ще 10 – дістали поранення.

Ще новини України: Обстріли Херсона і Берислава 25 вересня: багато загиблих і постраждалих (фото, відео)

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