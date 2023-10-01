Зранку 1 жовтня два «Шахеди» влучили у будинок в Лимані, є поранені та загиблі

Зранку 1 жовтня два російські «Шахеди» влучили у будинок в Лимані на Донеччині, внаслідок ворожого удару є поранені та загиблі.

Про це повідомив в.о. Донецької ОВА Ігор Мороз, передає НСН.

«Зранку в Лимані 2 шахеди влучили в будинок — є інформація щодо загиблих і поранених, точні дані встановлюємо», повідомив він.

Також на Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено 2 інфраструктурні об’єкти, у Званівці — 2 будинки.

Крім того, зі слів в.о.голови ОВА, на Волноваському напрямку 1 людина поранена у Новоукраїнці Вугледарської громади. Під обстрілами Пречистівка, Богоявленка і Вугледар.

На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Ласточкиному, пошкоджено школу у Новоселівці Першій Очеретинської громади. На ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки. У Курахівській громаді під вогнем Веселий Гай, Ганівка, Костянтинопольське, Дачне і Дальнє — без жертв.

На Горлівському напрямку тричі обстріляна Дружківська громада: у Кіндратівці пошкоджено 15 приватних будинків, в Олексієво-Дружківці — 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Петрівці — 1 приватний будинок. У Костянтинівці авіабомбою пошкоджено 18 будинків, підприємство і лінію електропередач.

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото

Раніше ми писали, що на Донеччині окупанти вночі зруйнували 18 будинків, поранена дитина.

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