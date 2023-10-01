Вночі окупанти скинули на Херсонську область 10 авіабомб – ОВА

Російські окупанти в ніч на неділю, 1 жовтня, скинули на Херсонську область 10 авіабомб.

Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цієї ночі в Станіславові під обстрілами постраждало четверо людей. Попередньо, ще одна людина перебуває під завалами.

Окрім цього після обстрілів на околиці Херсона, зникло світло, але енергетики вже працюють на місці обстрілу.

Толоконніков зазначив, що за останні сім-вісім днів окупанти скинули на область 166 авіабомб. Він наголосив, що у Херсоні та області є великі руйнування через постійні авіаудари.

Після звільнення правобережної частини Херсонської області російські терористи щоденно обстрілюють Херсон та деокуповані населені пункти. Окупанти застосовують артилерію проти мирних жителів, а також скидають авіабомби.

Авіабомби, які скидають росіяни, залишають яму діаметром 30-40 метрів. Якщо бомба влучає в будинок, то від нього практично нічого не залишається. А вибухова хвиля руйнує будинки в радіусі 20-30 метрів і пошкоджує житло в районі кілометра.

Обстріли Херсона і області за добу

За минулу добу противник здійснив 102 обстріли, випустивши 560 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу, стадіон, територію заводу та гаражного кооперативу у Херсоні; магазин, територію навчального закладу та об’єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, а також 5 обʼєктів соціальної сфери у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

За інформацією Олександра Прокудіна, сьогодні, 1 жовтня, близько 04:00 армія рф обстріляла Станіслав. Постраждало двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні. Інформація про руйнування встановлюється.

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