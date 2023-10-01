Вночі ворог атакував Україну безпілотниками – є влучання і постраждалі (фото)

Вночі 1 жовтня ворог атакував Україну безпілотниками. Сталося влучання по промисловій та цивільній інфраструктурі.

Про це НСН повідомляє з посиланням на інформацію від очільників обласних військових адміністрацій.

Дніпропетровщина

У ніч проти 1 жовтня російсько-окупаційні війська здійснили повітряну атаку на Кривий Ріг безпілотниками. Відомо, що було влучання по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Один дрон знищили військові з Повітряного командування «Схід». Водночас сталися і влучання по цивільній інфраструктурі — є руйнування.

На місці атаки виникла пожежа — рятувальники вже загасили вогонь. Минулося без загиблих і постраждалих.

Миколаївщина

Вночі, 1 жовтня, близько 1:15 за межами населеного пункту Снігурівської громади зафіксовано удари ворожими БпЛА, ймовірно «Shahed 131/136». Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий безпілотник, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

«Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Окрім того виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає», поінформував Кім.

Черкащина

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 1 жовтня масовано атакувала Черкаську область дронами. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Внаслідок атаки виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно.

«Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби», зазначив Табурець.

Вночі ворог атакував Україну безпілотниками. Скільки російських БпЛА було знищено

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда – ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ-рф, Курськ-рф).

Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 «шахедів».

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