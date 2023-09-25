У «Придністров’ї» впали уламки ракети зразка 1968 року – що відомо

У невизнаному «Придністров’ї» впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Вибух стався в повітрі

Про це повідомила місцева «влада», цитує NewsMaker. Про це розповідає НСН.

Уламки впали на один з городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих немає. Бойова частина ракети, як стверджується, ввійшла в ґрунт, але не розірвалася. Вибух стався о першій годині ночі.

У «Придністров’ї» впали уламки ракети зразка 1968 року

Згодом представник уряду Даніел Воде повідомив у коментарі NewsMaker, що на місце виїхали військові спостерігачі Спільних миротворчих сил. За його словами, на цьому етапі походження об’єкта не зрозуміле, а його траєкторія не підтверджена з незалежних джерел.

«Влада продовжить інформувати громадськість у міру того, як отримуватиме більше роз’яснень і перевіреної інформації щодо цього інциденту», —зазначив він.

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