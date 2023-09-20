Тимчасово окупований Крим продовжують бити британські ракети Storm Shadow, французькі SCALP та українські “Нептуни”. Але на озброєння ЗСУ можей надійти українська ракета з більшою дальністю

Вже у 2024 році на озброєння ЗСУ може надійти оперативно-тактичний ракетний комплекс “Сапсан” виробництва КБ “Південне” та “Південмаш”.

Про це розповідає НСН з посиланням на TELEGRAF.

Українська ракета зможе бити далі ніж ракети ATACMS і Storm Shadow – що отримають ЗСУ у 2024 році

ОТРК “Сапсан”, роботи над яким розпочалися ще 2009-го, має отримати пускову установку вагою близько 21 тони, на якій розміститься ракета вагою 3,3 тони. При цьому вага бойової частини становитиме 480 кг, що на 30 кг більше, ніж у Storm Shadow, тобто удар вийде потужнішим. Бойова частина ракети може бути як монолітною — для поразки однієї цілі, і касетною, тобто для вибуху повітря і накриття зверху більшої площі.

Але головне – дальність української ракети повинна буде перевищити 400 км, що перевищуватиме показники американської ATACMS (300 км) та експортного варіанту Storm Shadow та SCALP (280 км, за повної дальності 560 км).

Також немає сумнівів, що вдасться створити систему наведення, здатну точно вражати цілі. Наприклад, протикорабельна ракета “Нептун”, що вразила флагман Чорноморського флоту росії крейсер “Москва”, має дубльовану систему наведення: GPS для доставки снаряда в потрібне місце та інфрачервону головку самонаведення для ураження цілі.

Щоправда, за наявними даними, готовність комплексу становить лише близько 70% і він не надійде на озброєння ЗСУ раніше 2024 року.

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