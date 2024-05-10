ЗСУ знищили «святкову» колону російської бронетехніки – феєричне відео

ЗСУ знищили «святкову» колону російської бронетехніки 9 травня. Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов, оприлюднивши феєричне відео. Про це інформують Новини України – НСН .



Святкову колону російської бронетехніки знищено воїнами 47-ї механізованої бригади. Три танки, три БМП, одна МТЛБ плюс піхота вражені та знищені поблизу села Соловйово під Авдіївкою. У тому числі – новий російський Т-90М Прорив.

На Червоній площі на параді Путін не зміг викотити жодного сучасного танка – українські воїни швидко знищують танки, – коментує Бутусов

ЗСУ знищили «святкову» колону російської бронетехніки: відео

Нагадуємо, що раніше Новини Нікополя – НСН писали, що Прикордонники знищили російський човен на Півдні країни (відео)