У Румунії оголошували повітряну тривогу через атаку росіян: сьогодні тут знову знайшли уламки

Після обстрілу російськими загарбниками Одеської області у Румунії знову було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія. На місці події зараз перебувають два вертольоти ВПС Румунії

Про це заявляє міноборони Румунії на Facebook, інформує НСН.

«Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії в середу, 13 вересня, близько 11:30, в районі сел Нуферу і Вікторія. Осколки, які могли відлетіти від дрона, розлетілися на площі кілька десятків метрів», – йдеться в повідомленні

Не порушуючи регламент, румунська влада одразу відправила в цей район ще один вертоліт ВПС Румунії зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх досліджень на місцях та збору проб для експертиз.

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Крім того, відомо, що румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. Це сталося тут уперше.

Під час нічної атаки на Одеську область розіслали попередження жителям прикордонних з Україною сіл. Їх попросили сховатися в укриттях.

Жителі прикордонних сіл повіту Тулча отримали сповіщення RO-Alert про можливе падіння деяких об’єктів. Це сталося під час російської атаки дронів на Ізмаїльський район Одеської області.

“Існує ймовірність падіння деяких предметів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. За відсутності сховища залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон і зовнішніх стін”, – йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, орієнтовна тривалість атаки була 90 хвилин.

Як відомо, у ніч на 13 вересня над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони, було влучання по припортовій інфраструктурі, 7 людей постраждали.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.

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