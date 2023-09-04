Вночі російські «шахеди» влучили по території Румунії

У ніч проти 4 вересня під час нічної атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України, передає НСН.

«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», зазначив він.

МЗС України закликає партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

Оновлено. В румунському оборонному відомстві повідомили, що категорично спростовують інформацію про падіння російських безпілотників на територію Румунії.

Там вказують, що пильно стежили за атаками російських безпілотників цієї ночі. Мовляв, «Шахеди» жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії.

Атака росіян 4 вересня

Окупанти здійснили напад із південного та південно-східного напрямків: мису Чауда у тимчасово захопленому Криму та з міста Приморсько-Ахтарськ в рф.

Загалом у небі українські бійці зафіксували 32 «шахеди», які атакували Одеську та Дніпропетровську області.

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