День Незалежності пройшов порівняно спокійно – без прогнозованих ракетних ударів армії РФ. Але атака вночі 25 серпня показала, що ворог шукає нову тактику ракетних ударів, готуючись до зимового періоду

У ніч на 25 серпня росіяни здійснили обстріл Одеської області, застосувавши ракети “Калібр” (вперше запущені з акваторії Азовського моря) та авіаційні Х-35/59, які було успішно збито.

Однак з цією нечисельною атакою не все так просто. Те, що останній ракетний удар і справді виглядає дуже непоказово, підтвердила і речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, так військові РФ намагаються знайти нову тактику для завдавання ракетних ударів, щоб обходити українські системи ППО.

OBOZREVATEL розбирався, як та чому росіяни змінюють маршрути запуску ракет та чим це загрожує Україні, передає НСН.

Ракети з Азовського моря

Російські загарбники вночі 25 серпня вкотре завдали удару по Одеській області. Метою було знищення портової інфраструктури України.

За інформацією Наталії Гуменюк, зафіксовано дві хвилі атак на південні області. Спершу окупанти використовували тактичну авіацію та випустили з винищувачів Су-35 дві ракети Х-35 в напрямку одного з портів Одеської області. При цьому ракети було знищено. Через кілька годин після цього російські військові атакували вже двома “Калібрами” з ракетоносія у Азовському морі. Їх також було знешкоджено силами української ППО. Постраждалих та пошкоджень немає.

Окупанти шукають нову тактику ракетних ударів, готуючись до зими – чим це загрожує

Речниця Сил оборони півдня України зазначає, що така атака свідчить про намагання військових Росії знайти нову оптимальну для них тактику і нові напрямки ракетних ударів, щоб збільшити ефективність процесу обходу українських систем ППО.

Шукають безпечне місце для ракетоносіїв

Пуски “Калібрів” з акваторії Азовського моря – спроба росіян пройти новим маршрутом та тестування нашої системи протиповітряної оборони, – говорить полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

“Азовське море не глибоке, а тому ракетоносії мають певні проблеми у цій водоймі. Саме тому Росія поки меншою мірою використовує це місце для своїх ракетних пусків по Україні. Але наші військові досить активно почали застосовувати для атак на кораблі агресора безпілотні катери, що стало для РФ великою проблемою. На жаль, на сьогодні потрапляння до Азову українських дронів-камікадзе є малореальним. Росіяни про це знають і якраз, щоб убезпечити свої судна від цих атак, вони й тестують саме Азовське море”, – зазначив Роман Світан.

Про те, що зараз росіяни шукають безпечне місце пусків для свої ракетоносіїв, говорить і військово-політичний експерт групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Представники російських окупаційних військ чудово розуміють, що у разі зустрічі українського багатоцільового надводного безпілотного човна MAGURA V5 з їхнім корветом – це однозначно затоплення останнього. Тому й шукають максимально-безпечну акваторію для свого флоту. Що стосується останньої атаки, то це була така собі пристрілка. Водночас використання Азовського моря збільшує відстань польоту ракет, що надає вже силам ППО України додатковий час на їхню нейтралізацію. Та все ж я вважаю, що вони будуть дедалі активніше використовувати Азов для своїх обстрілів саме через питання безпеки ракетоносіїв, адже це для них головніше на сьогодні. Також росіяни можуть застосовувати для пуску ракет ще й підводні човни проєкту 636 “Варшавянка”, яким не загрожують атаки дронів, але, здається, у них не все добре з цією технікою”.

Окупанти готуються

Зараз у Росії знову намагаються накопичити запаси далекобійного озброєння, аби продовжувати ракетний терор, – заявив у нещодавньому інтерв’ю OBOZREVATEL представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

“Зміна тактики полягає в тому, що вони комбінують різні типи озброєнь під час повітряних атак, але кількість ракет в одній хвилі удару зменшилась. Також росіяни імітують пуски, використовують фальш-цілі, проводять розвідку, зокрема й космічну. Вони прагнуть виявити прогалини, щоб обійти нашу систему ППО, або уразити наші комплекси для захисту загроз із повітря”, – зазначив представник ГУР.

На думку Романа Світана, проводити більш активний ракетний терор росіяни розпочнуть з листопада, коли в Україні розпочнеться опалювальний період.

“Я вважаю, що вони орієнтуються саме на цей час та накопичують ракети для масованих обстрілів. Ми повинні бути до цього готовими. Чи вдасться – поки велике питання. Адже на сьогодні, щоб закрити енергетичні об’єкти по всій країні, нам потрібно у п’ять разів більше засобів ППО, аніж Україна має зараз”, – констатував Роман Світан.

Чи накопичує Росія засоби для масованих обстрілів саме в осінньо-зимовий час, покажуть найближчі тижні, – вважає Олександр Коваленко. За його словами, слід простежити частоту застосування ракет і дронів протягом вересня-жовтня. Якщо Росія увійде у цей період із значеннями їхнього застосування нижче середньомісячних, то можна зробити висновок про підготовку до терору саме в опалювальний сезон. РФ має можливість кожного місяця в середньому виготовляти 40-60 ракет Х-101, до 30 “Калібрів” та 1-2 “Кинджали”.

Зима буде важкою за будь-якого розвитку подій

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що майбутній опалювальний сезон буде непростим для країни. Він зазначив, що, ймовірно, російські війська знову атакуватимуть енергетичну систему України. Міністр також не заперечує ймовірність масових відключень світла.

“Зима буде складною, давайте не будемо собі брехати. Насамперед тому, що ми очікуємо, що ворог і далі системно атакуватиме енергетику України саме взимку. Важливо, що справді ми вже маємо розуміння, як жити в такому режимі, тобто як тримати систему в такому режимі. Тому боротимемося, це чергова битва. Ми пройшли одну битву, пройдемо і наступну”, – зазначив він.

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