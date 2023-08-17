Захід України став новою ціллю ракетних атак росії – Financial Times

Захід України став новою ціллю в російській тактиці ракетних ударів. Про це пише британська газета Financial Times, передає НСН.

Протягом тижня під час масованих ракетних атак росіяни ставили собі за мету завдати ударів саме по західних регіонах України. Це пов’язано з тим, що загарбники прагнутьпослабити можливість Сил оборони готувати військові операції, що відбувається в тилу.

Протягом тижня Росія запустила десятки ракет вглиб західної України, націлившись на авіабази, злітно-посадкові майданчики і навчальні центри пілотів, які знаходяться на відстані до 1000 км від лінії фронту.

Тільки у вівторок, 15 серпня, було випущено 28 крилатих ракет, 16 з яких ліквідували Повітряні сили. Ця атака стала, мабуть, найпотужнішою на західні регіони країни.

Українська сторона, за інформацією FT, розглядає ці удари як частину плану окупантів з руйнування українських злітно-посадкових смуг і флоту бомбардувальників, які використовувалися для запуску британських ракет Storm Shadow і французьких ракет Scalp.

Тому Україна зараз намагається переміщати важливу зброю та свій кваліфікований персонал. Українські пілоти постійно курсують по десятках вітчизняних авіабаз і комерційних аеропортів.

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