В ОК «Південь» прокоментували удар дронами по Криму: «військові вивчають роботу російської ППО»

В оперативному командуванні «Південь», коментуючи нічний удар дронами по Криму, заявили, що українські військові вивчають роботу російської протиповітряної оборони.

Про це повідомляє НСН з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі «Радіо Свобода».

Вона прокоментувала нічну атаку дронів у Криму, про яку заявили росіяни. За її словами, Сили оборони аналізують роботу ППО на окупованому півострові.

«Реагуючи на їхню роботу, ми робимо висновок: де вони, скільки їх і як їм протидіяти… Так, дійсно, вони збирали сили там давно, розгортали системи довготривалий час. Це означає тільки одне – скоріш за все, їхні координати будуть нам неодмінно відомі, тому що таке приховати дуже складно, хоча вони намагаються. Система протиповітряної оборони у них ще досить потужна, але ми маємо певні лайфхаки, щоб її обходити», сказала речниця.

Гуменюк також підкреслила, що заяви росіян про успішну роботу ППО спрямовані на заспокоєння місцевого населення. Також, як зазначила речниця, окупанти намагаються вберегти техніку, розосереджуючи її.

«Вони думали, що якщо їх буде багато дрібними точками, напевно, щось збережуть, але ні. Можемо багато, можемо і по дрібних також влучати. Це говорить про те, що з кожним днем Крим до нас ближче і ближче», додала вона.

За словами Гуменюк, зараз атаки по Криму спрямовані більше на розуміння для тих, хто перебуває на окупованій території півострова, для самовизначення, для тих, хто ще не виїхав.

Вранці 25 серпня в Міноборони Росії заявили, що вночі окупований Крим нібито атакували 42 безпілотники. Там зазначили, що 9 дронів збили, а 33 нібито збили з курсу засобами радіоелектронної боротьби. Гуменюк не підтвердила і не заперечила кількість безпілотників, які летіли на Крим. Проте додала:

«Така сезонна квітучість буде посилюватися».

Останніми днями українська військова розвідка повідомила про проведення кількох успішних спецоперацій у Криму. Зокрема, за даними ГУР, на мисі Тарханкут було знищено комплекс С-400 і відбувся бій після висадки українських спецпідрозділів. Офіційно російська сторона це не коментувала.

Ще новини України: ЗСУ наступають на Запоріжжі, а окупанти готуються тут до «виборів»: ситуація на фронті 25 серпня