Сезон «бавовни» у Криму: як окупанти виправдовують вже понад 60 вибухів цього літа

Сезон «бавовни» у Криму у розпалі. Як і обіцяли ЗСУ, окупантам гаряче на захопленому українському півострові цього літа.

Не стала виключенням і ніч 4 серпня. Сьогодні «палало» у Феодосії, де щось прилетіло у Нафтобазу.

На відео нижче місцеві ніби-то навіть радіють прильотам. Коментуючи удар, вони сміються за кадром.

Тим часом, в оперативному командуванні “Південь” вже підтвердили удар по тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 4 серпня. Про це повідомила речник ОК “Південь” Наталія Гуменюк

За її словами, у Феодосії розташоване велике нафтове сховище росіян, де можуть зберігатися великі запаси палива для Чорноморського флоту РФ.

“Про це йшлося і коли розцвіла перша “бавовна”, ще в районі Севастополя, в подібній установі. Зрозуміло, що вони захищатимуть цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена до певної міри в цих місцях”, — сказала Гуменюк

Вона зазначила, що забезпечення паливом — це один із головних елементів бойової готовності.

Як росіяни намагаються виправдати понад 60 вибухів, що вже пролунали у Криму цього літа, розповів в інтерв’ю 24-му каналіу член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає НСН. Він також проінформував, в яких саме районах Криму останній час було дуже неспокійно.

За нашими підрахунками понад 60 таких вибухів відбулося в Криму від початку війни. Це достатньо для того, щоб зрозуміти – звільнення Криму на часі, – сказав Барієв

Перед Феодосією останні випадки вибухів фіксували в районі Гвардійського, де розташований аеродром. Також неспокійно окупантам було у Севастополі та Кіровському районі.

Барієв додав, що “бавовна” у Криму – це робота як українських військових, так і місцевого руху опору.

Як окупанти виправдовують все це

За словами Барієва, росіяни намагаються заспокоювати місцевих і демонструвати, що у них все під контролем.

Вони розказували про відпрацювання БпЛА. Наприклад, це було в Октябрському та Джанкойському районах. Потім дали інформацію, буцімто ліквідовують зброю часів Другої світової війни і всі дії заплановані, – розповів член Меджлісу кримськотатарського народу.

Крім зазначеного, окупанти розповідають про начебто навчання, які вони проводять: запускають ракети для перевірки роботи ППО. Усе це для того, аби показати буцімто все добре.

За словами Барієва, звісно, у таких умовах про нормальний сезон відпочинку у Криму не йдеться. І як би не намагалися окупанти приховати реальний стан справ, відпочивальників у цьому році тут значно менше. Крім того, виникли проблеми з логістикою, а через це – з продуктами, товарами першої необхідності і цінами.

Детальніше дивіться у відео нижче.

Сезон «бавовни» у Криму: як окупанти виправдовують вже понад 60 вибухів цього літа: відео

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