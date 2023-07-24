У Криму 24 липня вранці лунають вибухи: є влучання в склад боєприпасів (відео)

У Криму 24 липня вранці лунають вибухи. Окупанти заявляють про влучання в склад боєприпасів, передає НСН.

Вибухи в Криму лунають на військовому аеродромі у селі Веселе Червоногвардійського району. Також, за словами окупантів, є влучення у склад боєприпасів у Джанкойському районі.

Кримським мостом перекрито рух. Також призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та по автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь.

У небі над Кримом збито силами ППО та придушено засобами РЕБ 11 БПЛА противника. Сталося влучання і склад боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі, – повідомив окупаційний «голова регіону» Сергій Аксьонов

Села в радіусі 5 км від місця НП у Джанкойському районі Криму будуть евакуйовані.

У Міноборони Росії заявляють про атаку на Крим 17 безпілотними літальними апаратами об’єктами.

Повідомляється, що чотирнадцять українських БПЛА нібито були придушені засобами РЕБ: одинадцять безпілотників зазнали аварії в акваторії Чорного моря, ще 3 впали на території півострова.

Крім того, 3 БПЛА було знищено засобами ППО.

У Криму 24 липня вранці лунають вибухи: відео

Ще новини України: Нові прильоти у Криму 22 липня – палає в декількох місцях, що там відбувається (фото, відео)

Наш Телеграм