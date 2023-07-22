Нові прильоти у Криму 22 липня – палає в декількох місцях, що там відбувається (фото, відео)

Повідомляють про нові прильоти у Криму 22 липня. Місцеві заявляють про вибухи, ситуацію коментують партизани і окупаційна «влада», передає НСН.

У суботу, 22 липня, близько 11 години прогриміли вибухи в Октябрському Красногвардійського району тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» та місцеві телеграм-канали.

«Вибухи в Октябрському! Декілька агентів «Атеш» повідомляють, що є ряд успішних прильотів по нафтобазі. Працює ППО. Також чути детонацію боєкомплекту!» – йдеться в повідомленні партизанського руху

За даними телеграм-каналу «Крымский ветер», вибухи тривали близько десяти хвилин. Їх було чути навіть у Джанкойському районі.

Очевидці повідомляють, що в Октябрському горить нафтобаза і публікують відео

Також є інформація про прильоти поруч з аеродромом, який є одним із найбільших аеродромів авіації чорноморського флоту рф.

Вже підтверджено і влучання у склад боєприпасів.

Після вибухів у Криму сталася пожежа на залізничній станції у Октябрьському.

Нові прильоти у Криму 22 липня: що каже “влада”

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що «противником здійснено спробу нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об’єктах Красногвардійського району Республіки Крим».

«Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби», – зазначив гауляйтер

Згодом окупаційна “влада” визнала влучання у склад боєприпасів.

Детонація на складі боєприпасів відбулася через атаку безпілотника у Криму, постраждалих немає, повідомив Аксьонов. Він заявив, що ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 км від місця НП до пунктів тимчасового розміщення.

Окупанти після вибухів перекривали Кримський міст, станом на зараз рух вже відновлено.

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