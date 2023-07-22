«Кримський міст – це військова ціль, він несе війну, а не мир» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст – це військова ціль для України. Про це він сказав, виступаючи на Аспенській конференції з безпеки в США у п’ятницю, 21 липня, пише Reuters, передає НСН.

Президент України Володимир Зеленський назвав Кримський (Керченський) міст, збудований Москвою для з’єднання материкової Росії та окупованого півострова, військовою ціллю, яка “повинна бути нейтралізована”.

Виступаючи на Аспенській конференції з безпеки в США у п’ятницю, 21 липня, Зеленський наголосив, що для Києва це ворожий об’єкт, збудований всупереч міжнародному праву.

Це маршрут, який використовується для підживлення війни боєприпасами, і це робиться щодня. І це мілітаризує Кримський півострів, – пояснив президент України. – Зрозуміло, що це ціль для нас. І ціль, яка несе війну, а не мир, повинна бути нейтралізована, – пояснив президент України

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