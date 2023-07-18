Атака на Кримський міст – що думають в Китаї

У Міністерстві закордонних справ Китаю, коментуючи вчорашню атаку на Кримський міст, заявили, що сторони російсько-української війни мають утриматися від нападу на «цивільні об’єкти».

Про це повідомляє China News, передає НСН з посиланням на Слово і Діло.

«Позиція Китаю щодо української кризи послідовна та зрозуміла. Ми сподіваємося, що всі сторони візьмуть на себе зобов’язання щодо політичного врегулювання кризи та спільно сприятимуть пом’якшенню ситуації. Китай вважає, що відповідні сторони повинні утримуватися від нападу на цивільні об’єкти, забезпечувати безпеку цивільних осіб та дотримуватись міжнародного гуманітарного права», сказала представниця міністерства Мао Нін.

Нагадаємо, Україна не вважає Кримський міст, збудований незаконно, цивільною інфраструктурою. У СБУ нагадали, що міст є одним із транспортних коридорів військових поставок для російської армії.

Який вигляд має Кримський міст після вибуху – супутникові знімки

Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту внаслідок вчорашнього вибуху.

На знімках видно, що цього разу постраждала північна частина мосту з боку країни-агресора.

Відомо, що під час попереднього вибуху була пошкоджена частина, що розташована ближче до окупованого Криму.

Нагадаємо, на Кримському мосту вчора, 17 липня, стався вибух (окупаційна влада назвала це «надзвичайною подією»), внаслідок якого пошкоджено кілька прольотів.

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