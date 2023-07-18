Активізація російських військ на Куп’янському напрямку – в Міноборони пояснили, що відбувається

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що відбувається на Куп’янському напрямку.

За її словами, росіяни час від часу починають рух на Шахтарському, Куп’янському та Сватівському напрямку, щоб відволікти та відтягнути туди українські війська.

Про це вона розповіла в своєму Telegram-каналі, передає НСН.

Маляр наголосила, що так відбувається щоразу, коли Сили оборони України перехоплюють ініціативу та починають просуватися вперед.

«Власне, зараз те саме відбувається. росіяни запанікувати від нашого просування на Бахмутському напрямку. Бо воно, хоч і поступове, але щоденне і майже всі панівні висоти довкола міста ми зайняли», зазначила заступниця міністра.

Вона нагадала, що після поразки в Києві кремль поставив своїм військовим задачу вийти на кордони Донецької і Луганської областей, тому з січня окупанти наступають на чотирьох східних напрямках — Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Бахмутському.

Загострення на Куп’янському напрямку

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий 17 липня заявив, що росіяни зосередили на Лимано-Куп’янському напрямку фронту понад 100 тисяч своїх військовослужбовців. Упродовж доби 17 липня вони намагалися 7 разів штурмувати на цій ділянці фронту.

«На Лимано-Куп’янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угрупування: понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, понад 550 артилерійських систем і 370 реактивних систем залпового вогню», сказав він.

Череватий порівняв, що на піку війни в Афганістані радянські війська залучили тоді 120 тисяч військовослужбовців. Крім того, на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни зосередили десантні підрозділи, свої найкращі мотопіхотні підрозділи.

Генштаб ЗСУ зранку 18 липня повідомив, що на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви та східніше Веселого Луганської області.

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