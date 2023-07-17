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Тег:
Війна

Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині – загинуло двоє людей, ще 10 поранені

Журналіст
Російські війська обстріляли Білопілля на Сумщині
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Російські війська 17 липня близько 12:30 обстріляли Білопілля Сумської області, завдавши чотири удари з артилерії, три з них уразили центр міста.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає НСН.

Внаслідок атаки загинули 76-річна та 74-річна цивільні жінки.

Наразі відомо про 10 поранених людей, з яких одна у важкому стані. Також росіяни поцілили по пожежній частині, там постраждало 6 працівників ДСНС, усі вони госпіталізовані.

Як зазначила міська рада Білопілля, 18 липня у місті оголосили Днем жалоби.

Росіяни обстріляли Білопілля. Фото наслідків

білопілля 17 липня

Білопілля

сумщина

Білопілля на Сумщині

Нагадаємо, внаслідок удару по Білопіллю слідчі здійснюють досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивство (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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