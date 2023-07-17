Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині – загинуло двоє людей, ще 10 поранені

Російські війська 17 липня близько 12:30 обстріляли Білопілля Сумської області, завдавши чотири удари з артилерії, три з них уразили центр міста.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає НСН.

Внаслідок атаки загинули 76-річна та 74-річна цивільні жінки.

Наразі відомо про 10 поранених людей, з яких одна у важкому стані. Також росіяни поцілили по пожежній частині, там постраждало 6 працівників ДСНС, усі вони госпіталізовані.

Як зазначила міська рада Білопілля, 18 липня у місті оголосили Днем жалоби.

Росіяни обстріляли Білопілля. Фото наслідків

Нагадаємо, внаслідок удару по Білопіллю слідчі здійснюють досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивство (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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