Вночі 4 серпня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомили про вибухи у Феодосії, передає НСН.

У мережі повідомляють про влучання у районі нафтобази і про зникнення світла на деяких вулицях Феодосії після серії вибухів.

Окупаційна “влада” традиційно повідомляє про “роботу ППО”.

Міноборони рф заявило, що нібито знищило 10 БПЛА та придушило засобами РЕБ 3 безпілотника.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними апаратами літакового типу по об’єктам на території півострова Крим», йдеться у заяві.

І, як завжди, у росії повідомили, що «внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає».

Окупований Крим атакували безпілотники. Відео

У Феодосії вночі чули вибухи

Феодосія. Район нафтобази сьогодні вночі

В окупованому Криму заявили про “роботу ППО”

Раніше ми писали, що вночі 4 серпня лунали вибухи у Новоросійську. У рф заявили, що дрони атакували військово-морську базу (фото, відео)

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