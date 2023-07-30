У Росії заявили про “відбиття атаки 25 БПЛА на Крим” – що відомо

Вранці 30 липня у міноборони РФ заявили про “припинення спроби київського режиму атаки 25 БПЛА на Крим”.

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 30 липня українські сили нібито здійснили атаку по об’єктах на території тимчасово окупованого Криму, використавши 25 БПЛА

Як передає НСН, про це інформує пресслужба російського міноборони.

“Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двадцятьма п’ятьма безпілотними літальними апаратами літакового типу по об’єктах на території півострова Крим”, зазначили там.

За словами міноборони РФ, начебто 16 українських БПЛА знищили вогнем ППО, а ще 9 – засобами радіоелектронної боротьби. Не досягнувши мети, безпілотники начебто впали в акваторії Чорного моря в районі мису Тарханкут.

Росіяни додають, що унаслідок “припиненої терористичної атаки” постраждалих і руйнувань немає.

Раніше гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що минулої ночі ЗСУ нібито намагалися зруйнувати залізницю між областю та Кримом. Нібито було завдано удару 12 далекобійними ракетами Storm Shadow. Сальдо стверджував, що “всі ракети збила ППО”.

У ЗСУ підтвердили удар по Чонгарському мосту, не вказуючи виду зброї, яка при цьому викорстовувалася.

Також ми повідомляли, що у ніч проти неділі, 30 липня, у столиці РФ, а також у Підмосков’ї прогриміли вибухи. Російська влада заявила, що країну атакували безпілотники, які начебто вдалося збити засобами ППО.

Ще новини України та світу: Як розпізнати російські товари в магазині – зверніть увагу на штрихкод