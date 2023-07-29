Як розпізнати російські товари в магазині – зверніть увагу на штрихкод

Навіть через 1,5 роки повномасштабної війни на прилавках українських торговельних мереж ще трапляються російські товари або товари з Білорусі.

Звісно, це можуть бути залишки на складах чи поставки відповідно до старих контрактів. Але купувати такі товари не варто, щоб не підтримувати країну-агресора, бо відсоток з продажу такого товару йде до бюджету Росії, який витрачається на ведення війни проти України.

Як зрозуміти, з якої країни походить товар, пояснює НСН.

Зверніть увагу на штрихкод

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що російський штрихкод починається з цифр 46 і може мати діапазон до 469. Тобто початок російського коду може бути одним із таких: 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469.

Скористайтеся спеціальним сервісом

Після 24 лютого 2022 року багато компаній також робили вибір, чи залишатися їм у Росії. Більшість представників цивілізованого світу закрили там свої виробництва та припинили торгівлю.

Проте все ще залишається чималий перелік тих, які ухвалили зворотне рішення. Серед найвідоміших:

Huawei

Xiaomi

Danone

Ritter Sport

Nestle

Auchan

Avon

Mondelez International

Для того, щоб перевірити, чи залишається компанія у РФ, ви можете скористатися сервісом від українських розробників за цим посиланням.

Усе, що вам потрібно, це дати програмі доступ до камери та навести її на штрих-код товару.

Як користуватися сервісом – детальніше у відео

Крім того можна встановити додаток на смартфон:

Також зверніться до порталів з відкритими даними, зокрема сервісами YouControl, Opendatabot, Vkursi.pro, Clarity Project та Contr Agent.

Для перевірки достатньо одного з цих пунктів:

назва компанії;

ПІБ її засновника;

контактні дані компанії (адреса, телефон, офіційна поштова адреса);

код ЄДРПОУ (або аналогічний міжнародний ідентифікатор).

Завдяки цим даним ви зможете знайти інформацію про кінцевих бенефіціарів та походження компанії, чи є у них офшори чи дочірні компанії в Росії чи Білорусі.

Також можна дізнатись, чи присутній той чи інший бренд на ринку агресора, чи збирається згортати діяльність.

Які російські компанії продавали товар в Україні до війни

Перелік російських торгових марок, які можна було знайти в українських магазинах:

Молочні продукти “Простоквашино”

Чай “Сurtis”

Напівфабрикати “Єрмоліно”

Молочні продукти “Веселий молочник”

Молочні продукти “Чудо”

Чай “Лісма”

Мережа японських ресторанів “Евразия”

Пиво “Балтика”

Пиво “Жигули”

Молочні продукти “Тема”

Молочні продукти “Агуша”

Спреї “Некусайка”

Засоби від комарів “Раптор”

Косметика “Faberlic/ Фаберлік”

Косметика “Чистая линия”

Одяг “Gloria jeans”

Магазини Brocard

Однак сьогодні подекуди можна зустріти штрихкод окупантів на прилавках українських магазинів. Як це відбувається?

“Іноді буває так, що де-факто товар російський, а де-юре він приходить з Індії чи іншої країни. Поставники можуть навіть не змінювати маркування. За документами його виробили в Китаї, але насправді в Росії”, каже радник Президента Міжнародної торговельної палати Олексій Лупоносов.

З третьої країни товар їде до Європи, а з Європи – до України.

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