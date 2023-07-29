Як розпізнати російські товари в магазині – зверніть увагу на штрихкод

Навіть через 1,5 роки повномасштабної війни на прилавках українських торговельних мереж ще трапляються російські товари або товари з Білорусі.
Звісно, це можуть бути залишки на складах чи поставки відповідно до старих контрактів. Але купувати такі товари не варто, щоб не підтримувати країну-агресора, бо відсоток з продажу такого товару йде до бюджету Росії, який витрачається на ведення війни проти України.
Як зрозуміти, з якої країни походить товар, пояснює НСН.
Зверніть увагу на штрихкод
У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що російський штрихкод починається з цифр 46 і може мати діапазон до 469. Тобто початок російського коду може бути одним із таких: 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469.
Скористайтеся спеціальним сервісом
Після 24 лютого 2022 року багато компаній також робили вибір, чи залишатися їм у Росії. Більшість представників цивілізованого світу закрили там свої виробництва та припинили торгівлю.
Проте все ще залишається чималий перелік тих, які ухвалили зворотне рішення. Серед найвідоміших:
- Huawei
- Xiaomi
- Danone
- Ritter Sport
- Nestle
- Auchan
- Avon
- Mondelez International
Для того, щоб перевірити, чи залишається компанія у РФ, ви можете скористатися сервісом від українських розробників за цим посиланням.
Усе, що вам потрібно, це дати програмі доступ до камери та навести її на штрих-код товару.
Як користуватися сервісом – детальніше у відео
Крім того можна встановити додаток на смартфон:
- Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan
- iOS – https://apps.apple.com/us/app/qr-code-reader-barcode-scanner/id1159068566
Також зверніться до порталів з відкритими даними, зокрема сервісами YouControl, Opendatabot, Vkursi.pro, Clarity Project та Contr Agent.
Для перевірки достатньо одного з цих пунктів:
- назва компанії;
- ПІБ її засновника;
- контактні дані компанії (адреса, телефон, офіційна поштова адреса);
- код ЄДРПОУ (або аналогічний міжнародний ідентифікатор).
Завдяки цим даним ви зможете знайти інформацію про кінцевих бенефіціарів та походження компанії, чи є у них офшори чи дочірні компанії в Росії чи Білорусі.
Також можна дізнатись, чи присутній той чи інший бренд на ринку агресора, чи збирається згортати діяльність.
Які російські компанії продавали товар в Україні до війни
Перелік російських торгових марок, які можна було знайти в українських магазинах:
- Молочні продукти “Простоквашино”
- Чай “Сurtis”
- Напівфабрикати “Єрмоліно”
- Молочні продукти “Веселий молочник”
- Молочні продукти “Чудо”
- Чай “Лісма”
- Мережа японських ресторанів “Евразия”
- Пиво “Балтика”
- Пиво “Жигули”
- Молочні продукти “Тема”
- Молочні продукти “Агуша”
- Спреї “Некусайка”
- Засоби від комарів “Раптор”
- Косметика “Faberlic/ Фаберлік”
- Косметика “Чистая линия”
- Одяг “Gloria jeans”
- Магазини Brocard
Однак сьогодні подекуди можна зустріти штрихкод окупантів на прилавках українських магазинів. Як це відбувається?
“Іноді буває так, що де-факто товар російський, а де-юре він приходить з Індії чи іншої країни. Поставники можуть навіть не змінювати маркування. За документами його виробили в Китаї, але насправді в Росії”, каже радник Президента Міжнародної торговельної палати Олексій Лупоносов.
З третьої країни товар їде до Європи, а з Європи – до України.
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