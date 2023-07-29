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Тег:
CуспільствоSocВійна
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Як розпізнати російські товари в магазині – зверніть увагу на штрихкод

Журналіст
Як розпізнати російські товари в магазині
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Навіть через 1,5 роки повномасштабної війни на прилавках українських торговельних мереж ще трапляються російські товари або товари з Білорусі.

Звісно, це можуть бути залишки на складах чи поставки відповідно до старих контрактів. Але купувати такі товари не варто, щоб не підтримувати країну-агресора, бо відсоток з продажу такого товару йде до бюджету Росії, який витрачається на ведення війни проти України.

Як зрозуміти, з якої країни походить товар, пояснює НСН.

Зверніть увагу на штрихкод

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що російський штрихкод починається з цифр 46 і може мати діапазон до 469. Тобто початок російського коду може бути одним із таких: 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469.

російський штрихкод

Скористайтеся спеціальним сервісом

Після 24 лютого 2022 року багато компаній також робили вибір, чи залишатися їм у Росії. Більшість представників цивілізованого світу закрили там свої виробництва та припинили торгівлю.

Проте все ще залишається чималий перелік тих, які ухвалили зворотне рішення. Серед найвідоміших:

  • Huawei
  • Xiaomi
  • Danone
  • Ritter Sport
  • Nestle
  • Auchan
  • Avon
  • Mondelez International

Для того, щоб перевірити, чи залишається компанія у РФ, ви можете скористатися сервісом від українських розробників за цим посиланням.

Усе, що вам потрібно, це дати програмі доступ до камери та навести її на штрих-код товару.

Як користуватися сервісом – детальніше у відео

Крім того можна встановити додаток на смартфон:

Також зверніться до порталів з відкритими даними, зокрема сервісами YouControl, Opendatabot, Vkursi.pro, Clarity Project та Contr Agent.

Для перевірки достатньо одного з цих пунктів:

  • назва компанії;
  • ПІБ її засновника;
  • контактні дані компанії (адреса, телефон, офіційна поштова адреса);
  • код ЄДРПОУ (або аналогічний міжнародний ідентифікатор).

Завдяки цим даним ви зможете знайти інформацію про кінцевих бенефіціарів та походження компанії, чи є у них офшори чи дочірні компанії в Росії чи Білорусі.

Також можна дізнатись, чи присутній той чи інший бренд на ринку агресора, чи збирається згортати діяльність.

Які російські компанії продавали товар в Україні до війни

Перелік російських торгових марок, які можна було знайти в українських магазинах:

  • Молочні продукти “Простоквашино”
  • Чай “Сurtis”
  • Напівфабрикати “Єрмоліно”
  • Молочні продукти “Веселий молочник”
  • Молочні продукти “Чудо”
  • Чай “Лісма”
  • Мережа японських ресторанів “Евразия”
  • Пиво “Балтика”
  • Пиво “Жигули”
  • Молочні продукти “Тема”
  • Молочні продукти “Агуша”
  • Спреї “Некусайка”
  • Засоби від комарів “Раптор”
  • Косметика “Faberlic/ Фаберлік”
  • Косметика “Чистая линия”
  • Одяг “Gloria jeans”
  • Магазини Brocard

Однак сьогодні подекуди можна зустріти штрихкод окупантів на прилавках українських магазинів. Як це відбувається?

“Іноді буває так, що де-факто товар російський, а де-юре він приходить з Індії чи іншої країни. Поставники можуть навіть не змінювати маркування. За документами його виробили в Китаї, але насправді в Росії”, каже радник Президента Міжнародної торговельної палати Олексій Лупоносов.

З третьої країни товар їде до Європи, а з Європи – до України.

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