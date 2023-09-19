СБУ викрила схеми ухилення від мобілізації в двох областях України – подробиці

СБУ ліквідувала ще дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації. Затримано заступника Херсонського воєнкому та голову ВЛК на Прикарпатті, які “заробляли” на ухилянтах. Про це повідомляє Служба бепеки України у своєму Телеграмі, передає НСН.

СБУ викрило схеми ухилення від мобілізації в двох областях України

У Херсоні:

У Херсоні затримали заступника начальника місцевого військкомату, який допомагав призовникам уникнути мобілізації за підробленими документами.

Вартість такої “послуги” становила від 4500 до 6000 доларів, залежно від терміновості.

За ці суми посадовець знімав з військового обліку через “непридатність” до військової служби за станом здоров’я. Для цього робив відповідні відмітки в особових справах своїх клієнтів.

Отриману підробку ухилянти використовували для незаконного виїзду за межі України.

У процесі слідства встановлено, що для реалізації схеми затриманий залучив посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші.

Співробітники СБУ задокументували 8 фактів злочинної діяльності й затримали обох зловмисників “на гарячому” під час отримання ними ще одного хабаря.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

На Івано-Франківщині:

В Івано-Франківській області спецслужби затримали голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фальшиві довідки ухилянтам про відстрочку від призову за станом здоров’я.

Для цього посадовець “вписував” у висновки медогляду своїх клієнтів “важкі діагнози”. Середня сума за фальшування документів становила 2 тис. доларів з однієї особи.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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