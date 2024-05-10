Організатор «п’яних вечірок» у Києві Андрій Ярина вийшов з-під варти. Сталося це після внесення застави у розмірі 272 500 гривень.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на «Суспільне. Київ».

Видання зробило запит до Київської обласної прокуратури. На судовому засіданні прокурор наполягав на продовженні Андрію Ярині запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Проте Голосіївський районний суд частково задовольнив клопотання прокуратури.

Обвинуваченому продовжили тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 272 500 грн. Цю суму Андрій Ярина вніс, тому його звільнили з-під варти.

Організатор «п’яних вечірок» у Києві вийшов з-під варти

Але обвинувачуваного зобов’язали носити електронний засіб контролю. Не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, де він проживає, не спілкуватися зі свідками та потерпілими. А також здати на зберігання закордонний паспорт.

Нагадаємо, ведуча Ярослава Кравченко з посиланням на інформацію підписниці 31 грудня розповіла, що група хлопців у Києві влаштовувала вечірки, куди запрошують дівчат, яким, ймовірно, підсипали снодійне з наркотичною дією в алкоголь. Після цього молодики проводили прямі ефіри, де на камеру знущалися з напівпритомних дівчат, роздягали їх, знімали на відео статеві органи та ґвалтували пальцями.

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