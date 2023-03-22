Ще одному організатору п’яних вечірок у Києві повідомлено про підозру

Правоохоронці оголосили про підозру третьому організатору п’яних вечірок у Києві, де принижували і знущались з дівчат.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає НСН.

На початку лютого правоохоронці повідомили про підозру у розповсюдженні порнографічного контенту організатору, блогеру Андрію Ярині, та Ярославу Домбровському, якого слідчі називають спільником.

А тепер підозри отримали організатор та третій учасник. Йдеться про частину 3 статті 153 Кримінального кодексу України, яка стосується сексуального насильства, вчиненого групою людей, або сексуального насильства щодо неповнолітньої людини. За це загрожує від 5 до 7 років тюрми.

За даними слідства, на одній із таких вечірок підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали алкоголь. Як розповідають правоохоронці, зловмисники вчинили стосовно потерпілої сексуальне насилля, знявши все на мобільний телефон. У той же день відзнятий матеріал вони розмістили у соціальній мережі.

Також слідчі встановили, що в інший день організатор вечірок вмовив неповнолітню взяти участь у стрімі «блогерської вечірки». Дочекавшись, коли дівчина сп’яніє від алкоголю, він вчинив щодо неї сексуальне насилля.

Нагадаємо, громадська діячка, продюсерка та ведуча Ярослава Кравченко з посиланням на інформацію підписниці 31 грудня розповіла, що група хлопців у Києві влаштовувала вечірки, куди запрошують дівчат, яким, ймовірно, підсипали снодійне з наркотичною дією в алкоголь. Після цього молодики проводили прямі ефіри, де на камеру знущалися з напівпритомних дівчат, роздягали їх, знімали на відео статеві органи та ґвалтували пальцями.

Кожне відео супроводжується сміхом та коментарями із сексуальним підтекстом. Автори заявляють, що роблять такий контент, щоб “показати аморальність жінок”. За словами Кравченко, хлопці, які фігурують у відео, переїхали до Києва з Івано-Франківська місяць тому.

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