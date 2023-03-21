У дворі Івано-Франківська спалахнув справжній скандал – літня жінка причепилася до дівчини через те, що та стрибала на скакалці.

Рівень абсурду ситуації просто вражає. Відповідне відео завірусилось у мережі, передає НСН.

Стрибала на скакалці і нарвалась на грубість

На відео можна побачити, що дівчина, яку звуть Ліза, стрибає через скакалку на майданчику і нікому не заважає. Пізніше до того ж під’їзду підійшла і сіла на лавку місцева літня жінка і раптом почала чіплятися до дівчини.

Бабця у грубій формі наказала дівчині припинити стрибати у неї перед очима і йти до іншого місця, адже їй нібито це заважає. Дівчина ж у цій ситуації повелася гідно та відповідала на хамство франківчанки вихованістю, чим заслужила прихильність користувачів мережі.

Дівчинка зауважила, що прийшла на це місце раніше за жінку та іншого місця для занять не має, адже біля її під’їзду – парковка, а на шкільний стадіон вона піти не може, бо не вчиться у тій школі. Все це дівчинка казала спокійно та ввічливо.

Натомість старша жінка назвала дівчинку “соплячкою невихованою” та “г**ном паршивим”.

Суперечка тривала кілька хвилин. За цей час за дівчину неодноразово заступалися очевидці. Дівчинка запитала, чи було б краще, якби вона на майданчику не займалася спортом, а курила чи пила алкоголь. На що жінка відповіла щось про виховання, якого у неї самої, очевидно, немає.

Користувачі Мережі підтримали дівчинку і зазначили, що її тактовність та вихованість викликає повагу.

Але пізніше стало відомо, що в навчальному закладі, де вчиться дівчина, ій заборонили давати коментарі з приводу інциденту, а також – що керівництво закладу засуджує поведінку Лізи.

“Керівництво не стало на бік дівчини – на парах вони попросили стерти відео її та тих, хто його перепостив. І це в епоху інтернету”, повідомила журналістка Ганна Рибалка.

У коментарі “УП. Життя” дівчина попросила не розголошувати своє прізвище і розповіла, що є переселенкою з Донецької області з міста Краматорськ.

“Мені дуже приємна підтримка людей, але все ж таки знайшлись люди іншої думки”, написала Ліза в коментарі “УП. Життя”.

Тим часом в мережі люди запустили хештег #Лізамолодець та #підтримуюЛізу, а також почали викладати відео, де стрибають на скакалці, на підтримку дівчини.



За словами журналістки Ганни Рибалко інцидентом, який стався, зайнялася поліція.

@mcoptimist5.0 НАША МОЛОДЬ НАЙКРАЩА‼️ Флеш-моб на підтримку дівчини, яка скакала на скакалці, а пенсіонерка на лавці почала її обзивати. До нашого флеш-мобу долучилися мої друзі, підписники, журналісти та навіть поліція🔥 Дякую усім не байдужим за підтримку‼️ ♬ оригінальний звук – ОПТИМІСТ😁

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