У Києві дівчина взяла кота з притулку та викинула з 21 поверху будинку – подробиці

У Києві дівчина взяла кота з притулку Kitty house та викинула з 21 поверху будинку. Волонтери написали заяву до поліції

Про це розповіли на сторінці притулку у соціальній мережі «Фейсбук», передає НСН.

У столиці дівчина взяла кота з притулку і у той самий день викинула його з 21 поверху будинку. Зоозахисники намагалися зв’язатися з дівчиною, аби дізнатися як проходить адаптація кота на прізвисько Шайн. Проте його нова власниця не відповідала на дзвінки.

Тоді зоозахисники прийшли на роботу до дівчини. Там вона розповіла волонтерам, що тварина себе поводила агресивно. Тому її хлопець випустив кота на вулицю.

У Києві дівчина взяла кота з притулку та викинула з 21 поверху будинку

Волонтери почали шукати чотирилапого. Розклеювали оголошення. Але всі їх старання були марними.

«Ми розклеїли сотні оголошень, опитали десятки людей, отримали безліч дзвінків… Вона мало того, що вбила нашого кота, якого ми з титанічними зусиллями дістали з того світу, Емілія вкрала наш час, протягом якого ми б могли врятувати ще не одне життя!», розповіли волонтери.

За даним фактом волонтери написали заяву до поліції. Після того, як стали відомі обставини злочину, дівчина, що викинула кота, стала пацієнткою психлікарні. Натомість представники притулку закликають поліцію розпочати досудове розслідування і покарати винних.

Окрім того, відомо що дівчина має Кандидата у майстри спорту з паверліфтингу та майстра спорту зі станової тяги. Зоозахисники вже звернулися до Комітету Паверліфтингу України з проханням виключити дівчину зі складу членів й припинити з нею співпрацю.

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