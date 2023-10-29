На нардепа Миколу Тищенка напали на Львівщині – що відомо

На народного депутата Миколу Тищенка напали на Львівщині. Невідомі нібито погрожували йому фізичною розправою.

Про це написав нардеп з “Європейської солідарності” Олексій Гочнаренко, передає НСН.

“У Львівській області напали на Миколу Тищенко. Той подав заяву в поліцію”, йдеться у повідомленні.

Журналіст Віталій Глагола пише, що напад стався у селищі Брюховичі. Невідомий чоловік ударив його кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою.

“Цей факт зареєстрований в ЄРДР за статтею про завдання легких тілесних ушкоджень. Чоловікові, який напав на Тищенка, загрожує покарання у вигляді виправних робіт на один рік”, додає журналіст.

Як повідомила hromadske речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська, Тищенко подав заяву у поліцію, і там розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Нині правоохоронці встановлюють обставини події. Інших деталей у поліції не надали.

Сам Тищенко у своїх соцмережах про напад не повідомляв.

Микола Тищенко, народний депутат від “Слуг народу”, якого виключили із фракції.

Нагадуємо, 6 жовтня нардепи Гончаренко та Тищенко влаштували розбірки у Раді. Вони ображали один одного під час публічних виступів, знімали відео та рвали одяг.

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