Треш у Раді: Тищенко порвав Гончаренку штани, Підласа попросила «відпустити її підвищувати народжуваність» (відео)

Справжній треш у Раді сьогодні, 6 жовтня, обурив українців, передає НСН. У мережі з’явилися відео, на яких – бійка, взаємні хамські випади, а також жарти та регіт народних обранців. І це у дні, коли посилився російський терор, і люди оплакують численних загиблих…

Тищенко порвав Гончаренку штани

Так, зокрема, про свій конфлікт з Миколою Тищенком розповів нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, все сталося під час розгляду бюджетних питань.

Гончаренко повідомив у своєму Телеграмі, що в ході сутички Микола Тищенко порвав йому штани.

Йде розгляд бюджету. У мене правки про повернення 30-ки, про збільшення виплат військовим, про соціальне забезпечення військових. Що робить Рада та Слуги? На@уй. Навіщо! В Києві війни немає. В Києві – тепло і затишно. У Крадуцького бізнесок йде, у Тіщенко колл-центрікі з наркоторгівцями. Всі живуть собі, не хворіють. На моє питання: а ви не о@уїли трошки? Там на фронті пі@ец. Нам потрібно зміцнювати оборону. Думати про забезпечення. Планувати наступний рік.

Відповідь виявилась простою: намагатись забрати у мене телефон. До речі, в боротьбі, Тищенко чомусь порвав мені штани. Коль, навіщо?

Таке життя. Я казав, що буде бій. Вони всі дуже розслаблені. Нічого, ми порядок наводити вмієм, – написав Гончаренко

Також він уточнив, що Тищенко порвав штани «не зубами» і що «штани за 40 гривень». Гончаренко пред’явив і фото-докази.

“Тут можете глянути, як Коля краде мій телефон” – підписав Гончаренко відео нижче.

Підласа попросилася відпустити її «підвищувати народжуваність»

А ще сьогодні в мережі з’явилося відео, на якому нардепка з “Голосу” Роксолана Підласа просить відпустити її «підвищувати народжуваність» у відповідь на зауваження колеги щодо глибокої демографічної кризи в країні. Очевидно, це був такий жарт.

У сесійній залі, як помітно на відео, панує грайлива атмосфера. Лунає регіт. Спікеру Стефанчуку, та й не тільки йому, дуже весело…

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